Sport.quotidiano.net - Prima categoria Barattini dagli 11 metri decide la combattuta sfida di Groppoli. La capolista si riscatta grazie a Di Benedetti e Bertuccelli. Tutto facile per i ragazzi di Bucci. Torna a ruggire il Montignoso, cinquina del Romagnano. Il Serricciolo di rigore fa suo il derby con il Mulazzo

: Bartolozzi, Rossi, Bernieri Alessandro (51’ Tavaroni), Bernieri Francesco, Santini, Mussi, Bellotti, Filippi (64’ Bracco), D’Angelo (76’ Cham), Capo, Valletta (69’ Occhipinti). All. Leccese.: Vegnuti Pietro, Mosti, Casciari (83’ Lazzoni), Dell’Amico, Guelfi, Giannantoni, Vegnuti Marco, Shqypi,, Piscopo, Vegnuti Mattia. All. Paolini. Arbitro: De Vincenti di Carrara. Marcatori: 59’ rig.. Note: 59’ espulso Francesco Bernieri (M), ammoniti Santini, Pietro Vegnuti, Giannantoni, Piscopo.– Tre punti preziosissimi per iI, nelcon il, che ridanno ossigeno alle sue aspirazioni di salvezza. Un traguardo che sembra alla portata almeno alla luce di quanto ha fatto vedere a. E’ lavittoria esterna dopo l’avvento sulla panchina di Paolini.