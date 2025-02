Quotidiano.net - Prezzo del gas ai massimi da 2 anni, scorte dimezzate e paura bollette alle stelle

Milano, 10 febbraio 2025 – Ildel gas mai così alto da duea questa parte, leche si dimezzano e ladisempre più salate. Ildel gas continua a salire, e i Paesi europei sono costretti ad attingere, ormai. Sul continente, torna ladi una crisi energetica. Mettiamo i fatti in fila. La quotazione del metano alla Borsa di Amsterdam Ttf è aumentata del 4,6%, arrivando a 58,3 euro. È il valore più alto dal febbraio del 2023. Ilaumenta in Europa perché cresce la domanda, e questa crescita della domanda è dovuta a tre fattori. Primo, fa freddo e si brucia di più per scaldarsi. Secondo, c'è meno vento del solito, quindi la produzione elettrica dall'eolico cala, e bisogna sostituirla con quella dal gas. Terzo, dall'inizio dell'anno sono finite le forniture di gas russo attraverso i gasdotti ucraini.