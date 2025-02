Abruzzo24ore.tv - Previsioni meteo settimana: Piogge in arrivo e neve sulle montagne

Roma - Nuove perturbazioni previste per la, cona tratti e nevicate in montagna; situazione variabile in tutta Italia, con sole al Sud. Leper i prossimi giorni segnano un ritorno dellesu diverse regioni, conAlpi e in Appennino. Il lunedì 10 febbraio inizierà con cielo parzialmente nuvoloso al Nord, dove si registrano schiarite in Piemonte e Trentino. Qui, sono attesi deboli fenomeni nevosi a quote superiori ai 1200 metri, con temperature tra i 6 e i 12°C. Al Centro, invece, la Toscana vedrà un cielo più coperto dal pomeriggio, con qualche fenomeno isolato. Più soleggiato altrove, con temperature comprese tra i 12 e i 16°C. Al Sud, si segnalano residui diin Sicilia, con il resto del territorio più asciutto e temperature variabili tra 11 e 16°C.