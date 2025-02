Abruzzo24ore.tv - Previsioni meteo: Piogge e neve al nord, clima instabile in tutta Italia

Roma - Un mix di correnti da est e ovest determinerà instabilità in, con temperature miti e fenomeni variabili trae nevicate sulle montagne. L'si prepara ad affrontare una settimana di instabilità. Le correnti fredde provenienti dall'Est e quelle più miti atlantiche si scontreranno in Europa, influenzando anche il nostro paese. Nonostante il blocco russo-scandinavo, che potrebbe portare un po' di freddo, non si prevede il gran gelo invia, le correnti non riusciranno a spingersi troppo verso sud, e l'Atlantico avrà il predominio, limitando il freddo ma portando comunquea quote più alte al Centro-. Durante il lunedì 10 febbraio, un fronte perturbato in arrivo dalla Francia porterà un tempo grigio e nuvoloso soprattutto al, con precipitazioni intermittenti.