Romadailynews.it - Previsioni Meteo per Roma e il Lazio: Martedì 11 Febbraio 2025

La giornata di11sarà caratterizzata da condizionirologiche variabili sue nel, con un’alternanza di cielo sereno e nuvolosità sparsa. Le temperature si manterranno miti per il periodo.:Mattina (06:00 – 12:00): Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in graduale aumento. Venti deboli da nord-est.Pomeriggio (12:00 – 18:00): Aumento della nuvolosità, con possibili brevi rovesci di pioggia. Temperature stazionarie. Venti moderati da sud-ovest.Sera (18:00 – 00:00): Cielo nuvoloso con schiarite. Temperature in lieve calo. Venti deboli da nord-ovest.:Mattina (06:00 – 12:00): Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con possibili nebbie nelle zone interne. Temperature in aumento.Pomeriggio (12:00 – 18:00): Aumento della nuvolosità, con possibili rovesci sparsi, più intensi nelle zone interne e montuose.