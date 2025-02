Anteprima24.it - Prevenire lo stress lavoro correlato, l’Asl promuove due giorni dedicati alla formazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutilodi Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025duedi personale medico, sanitario o operatori impegnati nel contrasto al fenomeno dello. Il corso di“Metodologia per/contrastare il Rischio dae gli altri rischi psicosociali” si terrà l’11 e il 12 febbraio presso l’Aula Pastore deldi Avellino in via degli Imbimbo.L’obiettivo è il miglioramento del benessere del personale, attraverso una migliore gestione del rischio dae altri rischi psicosociali mediante azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle loro prestazioni, del complessivo clima organizzativo anche mediante la valorizzazione delle risorse umane.