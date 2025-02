Presto papà Super gossip sull’attore italiano del momento le foto della compagna parlano da sole

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’attore dele lasarebbero in attesa del primo figlio. La notizia non è confermata dalla coppia ma un indizio sembra portare in questa direzione. Conosciuto per decine di ruoli, l’attore ha iniziato la carriera con i Cesaroni. Poi nel 2017 ha interpretato Lucio Volpe in un episodio di Don Matteo, accanto a Terence Hill e Nino Frassica. Condivide il set con Ludovica Martino che ritroverà, nello stesso anno, nel cast di Skam Italia, remake dell’omonima serie norvegese dove interpreta Martino Rametta.>>“Fate sparire quei video”. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, bufera dopo il viaggio in Spagna: si muove la famiglia di luiIl suo personaggio è presente in tutte e quattro le stagioniserie, riconfermatasi poi per una quinta stagione, e il protagonistaseconda, insieme a Rocco Fasano, nel ruolo di Niccolò Fares.