Prestiti Juve 2024/25: Djalo si mette in mostra con la maglia del Porto, altro assist per Kostic

di RedazionentusNews24/25:siincon ladelper. Cosa è successo in quest’ultimo weekendTanti i calciatori che figurano tra i. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dalla Serie A alla Primavera.ntus: i calciatori della prima squadra in prestito?Miretti (Genoa): parte titolare ma viene sostituito dopo appena 52 minuti nel match contro il Torino dopo una prova non proprio esaltante.): gioca da titolare il match pareggiato 1-1 in casa contro lo Sporting CP reggendo bene il reparto insieme ai compagni.Rugani (Ajax): è subentrato al minuto 83 della sfida vinta dal suo Ajax 2-0 in casa del Fortuna Sittard.Facundo Gonzalez (Feyenoord): pur convocato non ha preso parte alla sfida vinta in casa contro lo Sparta per 3-0.