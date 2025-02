Lanazione.it - Presentazione del libro “Resto qui“ di Marco Balzano

Arezzo, 10 febbraio 2025 – L’università dell’Età Libera di Sansepolcro, nella sua attività di formazione culturale degli adulti, propone tra le sue lezioni del mese di febbraio, per il giorno 26 , ore 17, presso l’Unione dei Comuni, una interessante: ilqui“ ( Einaudi) dia cura della professoressa Gabriella Rossi, nota e stimata docente di Italiano e Latino presso il locale Liceo Scientifico . L’ autore è un giovane scrittore milanese che con questa opera è giunto secondo al premio Strega 2018 ed ha ricevuto numerosi altri premi letterari. Il romanzo è ambientato in Trentino Alto Adige, in un periodo storico che va dall’inizio del fascismo al termine della seconda guerra mondiale, ed è scritto sotto forma di diario dalla protagonista Trina. In esso i temi e drammi familiari si intrecciano con le vicende sociali e politiche del periodo, evidenziando problemi quali le differenze linguistiche e culturali nelle regioni di confine, la mancata integrazione, le imposizioni politiche per la costruzione della diga di Curon che sommergerà il paese della protagonista e che dividono ulteriormente la popolazione .