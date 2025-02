Ilrestodelcarlino.it - Presentato ricorso all’Arera: "La delibera è illegittima"

Stop agli aumenti. Lo chiedono Alessandro Di Domenico, segretario provinciale dell’Udc, e Francesco Scavolini, candidato sindaco nel 2019, in una lettera inviata(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Nel documento, Di Domenico e Scavolini contestano innanzitutto "il ritardo ingiustificato (ben oltre il termine prefissato dalla stessa Arera) da parte dell’Aato di Pesaro e Urbino nel predisporre i documenti contabili e le relazioni accompagnatorie, ritardo che inficia la regolarità dellazione numero 23 del 25 ottobre. L’aumento massimo delle tariffe concesso al gestore Marche Multiservizi – proseguono – non è giustificabile sia in considerazione del fatto che i bilanci dello stesso gestore riportano da sempre utili e dividendi bel al di sopra di un’equa e giusta pianificazione ecnomico-finanziaria, sia perché l’aumento, gravando anche sulle bollette già pagate dagli utenti nel 2023 e nel 2024 viola il principio dell’irretroattività degli atti amministrativi, principio più volte consacrato dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione".