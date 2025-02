Movieplayer.it - Premio Mattador 2025: al via le iscrizioni per la competizione rivolta ai giovani sceneggiatori

La premiazione si terrà il 17 luglio nel corso della tradizionale Cerimonia ospitata dal Teatro La Fenice di Venezia. Prenderanno il via sabato 15 febbraio leper la 16° edizione delInternazionale per la Sceneggiaturadedicato a Matteo Caenazzo, rivolto ai. Tutti gli aspiranti professionisti del settore la cui età è compresa tra i diciotto e i trent'anni, potranno inviare i propri progetti tramite l'apposita piattaforma web: https://.it. Sarà possibile iscriversi fino al 15 aprile. Ecco l'elenco del premi in palio:alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5.000 euro),al miglior soggetto (borsa di formazione e 1.500 euro),Series al miglior progetto di serie Tv (borsa di formazione .