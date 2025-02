Inter-news.it - Prandelli: «Napoli può arrivare in fondo. Inter non mi convince per un motivo!»

Cesareha espresso il suo punto di vista sulla lotta scudetto, sostenendo che nell’si ravvisi un problema invece assente nel caso del.IL RAGIONAMENTO – Cesaresi è pronunciato a Radio Anch’io Lo Sport sulla corsa scudetto, con l’momentaneamente a 4 punti di distanza dal, ma con una partita in meno. Per giustificare i suoi dubbi riguardo le ambizioni di scudetto dei nerazzurri, l’allenatore italiano ha fatto riferimento a quanto visto in Fiorentina-: «L’vista a Firenze non la vedevamo da mesi, ma abbiamo visto una Fiorentina capace. Il calcio è bello anche così, non è per forza necessario avere la personalità e dimostrare di poter costruire in ogni caso. Si è vista una Fiorentina straordinaria, anche se magari costretta dalle assenze.