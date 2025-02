Ilnapolista.it - Prandelli: «Forse le avversarie hanno capito come limitare il Napoli, Conte riuscirà a trovare una soluzione»

Leggi su Ilnapolista.it

Csare, ex ct della Nazionale, è intervenuto in diretta su Radio Anch’io in merito alla frenata dele sulle polemiche del Var.Leggi anche:: «Balotelli diceva di essere forteRonaldo, la popolarità lo ha condizionato»: «L’Inter ha qualcosa che non convince nel suo gioco»L’ex ct della Nazionale ha anche detto la sua sulla lotta scudetto:«Fino a qualche giorno fa ilaveva trovato una continuità incredibile. Nelle ultime due partite ha trovato difficoltà,lelimitarlo, chiudendo tutti gli spazi.è un grande allenatore, conoscitore, studioso,qualche situazione in fase offensiva. Ilè l’unica squadra in questo momento a poter pensare di poter arrivare fino in fondo e vincere il titolo.