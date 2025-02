Dayitalianews.com - Poteva essere un’altra Giulia Cecchettin: 18enne sequestrata e minacciata di morte dal suo ex fidanzato. Salvata dall’allarme dato alla famiglia ed alle forze dell’ordine dall’amica del cuore. La vicenda alle porte di Roma

Quella che dovevauna normale mattina di scuola si è trasformata in un incubo per Maria (nome di fantasia), unadi un comunedi, che il 31 gennaio scorso è statadidal suo ex.L’ennesima tragedia annunciata è stata evitata grazieprontezza dell’amica Angela, dellae delle, che hanno permesso di individuare la ragazza prima che fosse troppo tardi. Ora l’ex, un 21enne del posto, si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, accusato di sequestro di persona, minacce aggravate e violenza privata.L’agguato sulla strada per la scuolaMaria era uscita di casa come ogni mattina, aveva preso la sua microcar per andare a scuola, facendo tappa prima dsua amica e compagna di classe, Angela.