Ilfattoquotidiano.it - Poste chiede quasi 30 milioni di euro in più al Banco Bpm per vendergli il 12% di Anima

Italianeuna trentina diin più alBpm per cedergli le sue azioni. L’azienda di spedizioni del ministero dell’Economia ha formalizzato il suo ok all’offerta pubblica di acquisto della banca milanese sulla società di risparmio gestito: consegnerà alil suo 11,95% di, ma solo a patto che l’istituto rialzi il prezzo offerto portandolo da 6,2 aper azione per un totale di oltre 260, in linea con gli attuali valori di mercato.Ilaveva lanciato l’operazione a inizio novembre attribuendo alla società un valore di1,6 miliardi di. La partita coinvolge parte degli attori che poco dopo sono convogliati sul Monte dei Paschi di Siena, rilevando le quote messe in vendita dal Tesoro. Cioè gli stessiBpm e, oltre a Francesco Gaetano Caltagirone che è anche socio rilevante die pure il Mef, rimasto nel capitale di Siena come primo azionista.