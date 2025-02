Possibili record in Inter-Fiorentina | i numeri di Calhanoglu Bastoni Darmian e Zielinski

Leggi su Ilnerazzurro.it

Stasera il secondo atto in quattro giorni tra. Il recupero e trasferta di Firenze ha lasciato i nerazzurri con l’amaro in bocca e tantissima delusione per una larghissima sconfitta meritata (3 a 0 per i Viola). Si cerca quindi riscatto nella partita di San Siro, dove qualche giocatore nerazzurro potrebbe raggiungere nuovi personali. Ecco di chi si tratta.: quante partite in A!è la partita della ripresa per i nerazzurri: la sconfitta di giovedì 6 gennaio ha lasciato il segno sui nerazzurri, i quali hanno mancato l’aggancio al Napoli. I partenopei, d’altro canto, non hanno sfruttato l’opportunità contro l’Udinese, allungando di un solo punto.Agli uomini di Simone Inzaghi sta quindi l’obiettivo di ritrovare le energie e la cattiveria per superare la sconfitta contro i Viola di Raffaele Palladino.