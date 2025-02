Porto turistico di Ischia Giovanni Cimmino | Ecco come sarà rilanciata l’Isola

Leggi su Ildenaro.it

di Mario Orlando“Abbiamo creato un modello di gestione efficace che potrà essere replicato anche in altri comuni”., imprenditore napoletano e responsabile provinciale del turismo e delle politiche del mare per Fratelli d’Italia, illustra le prospettive di sviluppo delle isole del Golfo.Dottor, ci parli del nuovo progetto relativo aldi. Quali sono le prospettive per il rilancio del?La situazione si sta evolvendo positivamente. I comuni stanno finalmente riprendendo la gestione diretta delle proprie aree portuali,è già accaduto a Lacco Ameno e, e altri comuni delseguendo questa direzione. Il problema principale, in passato, non era tanto l’affidamento a privati, quanto il fatto che molti concessionari non rispettavano gli obblighi, accumulando debiti e lasciando disservizi.