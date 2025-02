Sololaroma.it - Porto, Rodrigo Mora avverte la Roma: “Vogliamo vincere l’Europa League”

Il successo in campionato contro il Venezia ha permesso alladi allungare la sua striscia di risultati utili consecutivi, portandosi a casa i tre punti grazie alla freddezza dal dischetto di Paulo Dybala. Per i giallorossi questa vittoria è stata molto importante anche per far crescere la fiducia e l’entusiasmo in vista del ritorno in campo in Europain quella che sarà la gara d’andata dei playoff.Il sorteggio ha posto i giallorossi di fronte ad un avversario non semplice come il, con due notti europee tutte da vivere per continuare il cammino nella competizione. La prima sarà quella dell’Estadio do Dragao, in programma giovedì 13 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 21, con lache dovrà cercare un risultato positivo per poi presentarsi la prossima settimana all’Olimpico nelle migliori condizioni possibili per passare il turno ed accedere agli ottavi di finale.