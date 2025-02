Porto crocieristico, aspettiamo il "fronte del Nì"

Leggi su Ilfaroonline.it

Sarebbe bello, per una volta, vedere un “del Nì”. Sì, proprio così: non il solito muro del No a prescindere, né l’entusiasmo cieco di chi dice Sì senza farsi troppe domande. Ma un approccio razionale, che valuta pro e contro e cerca di trasformare un’idea discutibile in un’opportunità concreta.Ila Fiumicino non convince tutti: il rischio di avere un’infrastruttura invasiva con benefici limitati per l’economia locale è reale. Ma dire solo “no” significa anche rinunciare a infrastrutture che servirebbero comunque: strade, trasporti, servizi. Meglio allora un “ni” intelligente, che apra la porta a una trattativa vera.E se invece di unper le grandi navi si puntasse su uno per yacht di lusso? Royal Caribbean potrebbe investire in una struttura dedicata a un turismo di qualità, con ricadute economiche dirette sul territorio: rifornimenti, cantieristica, accoglienza, shopping, ristorazione di alto livello.