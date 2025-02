Ilfattoquotidiano.it - “Porto con me una valigia solo per il cibo e cerco posti che mi permettano di cucinare gli alimenti come li voglio”: lo confessa il bodybuilder Andrea Presti

“Diventa ciò che sei.raggiungere i propri obiettivi scegliendo di fare ciò che ci rende felici”. Parola (e titolo del libro) diche aveva un sogno: essere protagonista del palco del Mr Olympia, i “Mondiali” del bodybuilding. E ci è riuscito per ben tre volte. Nelle note del libro si legge che quel sogno “l’ha realizzato per la prima volta a trentaquattro anni, nonostante pochissimi nel suo ambiente avessero scommesso sulle sue potenzialità. Ha raggiunto il suo obiettivo dopo fallimenti e stop forzati, dopo ore di palestra ogni giorno, di dieta, di vita regolata da una rigorosa disciplina“.“L’intento era quello di raccontare com’è nata la mia passione eho intrapreso il percorso da– ha detto a Il Corriere della Sera – (.) Sono cresciuto in questo ambiente.