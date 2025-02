Udine20.it - Pordenonelegge dal 17 al 21 settembre 2025

Leggi su Udine20.it

Parte il conto alla rovescia per la nuova edizione di, Festa del libro e della libertà: mancano, ad oggi, 218 giorni ovvero 31 settimane alla 26^ edizione che si svolgerà dal 17 al 21 settembre in una trentina di locations del centro storico di Pordenone ma anche nelle sedi di Trieste, Udine e Lignano, e in una decina di ulteriori comuni della provincia. Una formula “diffusa”, curata da Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet, che è il segno tangibile della vicinanza dial suo territorio e all’intera regione Friuli Venezia Giulia. A raccontare il festival e a prefigurarlo in vista dell’edizione numero 26 sarà una speciale vetrina, quella che si apre mercoledì 12 febbraio a Milano, la rassegna “Un viaggio da fare 2025. Friuli Venezia Giulia e GO! 2025 verso una cultura di frontiera”, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.