Pony salvati ad Avellino Borrelli | Non sono oggetti

Tempo di lettura: < 1 minuto“Chiediamo che vengano effettuate indagini approfondite sui proprietari di questi poveri animali. Com’è possibile che vengano lasciati vagare da soli in mezzo ad una città senza alcun controllo. Gli animaliesseri viventi e non posessere trattati come. Hanno dei diritti che vanno difesi e rispettati. Chi li tratta in questo modo non merita di prendersene cura”. Queste le parole del deputato Francesco Emilioe Luigi Tuccia, co-portavoce provinciale di Europa Verde ad.Nella mattinata di domenica, l’intervento dei Carabinieri forestali che hanno soccorso tre equini in un parco pubblico ad. Gli animali, denutriti e disidratati, erano stati ritrovati legati con una corda alla recinzione di un noto parco pubblico della città.