Ilrestodelcarlino.it - Ponte mobile riaperto. Lavori di manutenzione finiti con anticipo. Ma resta il caos traffico

Ilche attraversa il Canale Candiano da via Trieste, è statoalcon due giorni di, sabato alle 15.30. Inizialmente il termine deiera previsto per oggi, lunedì, alle 18. L’attraversamento era chiuso dal 27 gennaio per inderogabilistraordinaria programmati dall’Autorità portuale, proprietaria dell’infrastruttura. A dieci anni dalla sua costruzione e con il passaggio di 10 milioni di veicoli l’anno, richiede infatti che siano effettuati periodicamente i controlli per garantirne la funzionalità e la sicurezza. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione dei giunti d’acciaio di collegamento tra ile il piano stradale perché risultavano deformati, la verifica sull’integrità e la tensione delle 32 funi metalliche che lo tengono sospeso e sui i catenacci che bloccano tra di loro le due metà della struttura quando è chiusa.