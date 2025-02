Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale e metal detector: "Camporota non conosce i numeri"

"Il sindacato dellaSulpl ha confermato quanto ho affermato in Consiglio Comunale, ovvero che ierano stati acquistati, ma in pratica non utilizzati". Non si placa la polemica contro l’assessora Alessandrae a sferrare l’ennesimo colpo, dopo Luca Negrini di Fratelli d’Italia, è Giovanni Bertoldi della Lega. "La storia parte da lontano. A febbraio 2024 avevo presentato un ordine del giorno sull’utilizzo dei– spiega l’esponente del Carroccio – Il Comando è stato così sollecitato ad acquistarne qualcuno per poter dimostrare, in corso di trattazione su questo strumento di prevenzione di illeciti, che ladi Modena ne era dotata. Essendo una mozione scomoda, si è fatto di tutto per posticiparla il più possibile, sapendo che a breve sarebbe decaduta la consiliatura: così è stato e non è stata trattata.