Polisportiva Colline Medicee in assemblea

Una serata per approfondire i problemi legati allo sport del territorio di Carmignano e trovare possibili soluzioni o occasioni da cogliere. Domani sera, a partire dalle 21, la, concessionaria dell’impianto sportivo comunale di via Bocca di Stella, in concomitanza con l’dei soci ha deciso di cogliere l’occasione per presentare pubblicamente il programma delle attività sportive del 2025 e gli obiettivi per il prossimo futuro. L’sarà anche l’occasione per ripresentare il lavoro fatto sull’impianto negli ultimi anni e ripercorrere assieme alla cittadinanza alcune degli importanti investimenti fatti per migliorare la struttura comunale, specie in seguito alla terribile alluvione che ha colpito il territorio pratese nel novembre del 2023. Invitati alla serata, aperta al pubblico, anche il sindaco Edoardo Prestanti, i componenti della giunta e i consiglieri comunali, oltre al delegato provinciale del Coni, Massimo Taiti.