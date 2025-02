Iltempo.it - Pokerissimo Lazio al Monza

Riecco la, quella spettacolare.ale finalmente un pomeriggio di festa all'Olimpico dove la vittoria mancava da 77 giorni in campionato. Giocate di qualità, cinque gol, un show vero e proprio, quasi trenta tiri in porta e successo davanti al proprio pubblico ritrovato. Così come il quarto posto dopo 24 gare, un sogno all'inizio della stagione anche se sarà difficilissimo difenderlo vista la concorrenza qualificata, molte squadre rinforzate dal mercato di gennaio e alcune decisioni arbitrali che fanno pensare male sulla regolarità del torneo. Tant'è, meglio godersi il 5-1 al. L'inverno atmosferico c'è ancora, quello dellasembra superato anche col rientro di alcuni elementi determinanti per eseguire lo spartito di Baroni. Arrivano solo buone notizie per il tecnico a cominciare dal centravanti Castellanos, solito altruista con due assist al bacio ma bravo pure a segnare il 3-0 su assist di Zaccagni.