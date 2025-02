Terzotemponapoli.com - Poco più di un mese alla Maratona di Roma

più di undi: selezioni aperte per la nuova edizione di Maratoneta SuperNews Ladiè sempre più vicina: manca, infatti,più di un30esima edizione della corsa capitolina: la Run Rome The Marathon 2025 si terrà il 16 marzo nell’anno del Giubileo, che porterà nella Capitale milioni di fedeli in pellegrinaggio.Per il terzo anno di fila la testata sportiva SuperNews promuove il progetto Maratoneta SuperNews, che permetteredazione di raccontare e viversi l’imperdibile evento sportivo e a due maratoneti di correre gratuitamente ladi. Le selezioni dei runner sono ancora aperte e si chiuderanno il 20 febbraio. L’iniziativa è rivolta a tutti gli amanti della corsa, professionisti e non, che coltivano il sogno di correre nella splendida cornice della Capitale.