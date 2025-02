Formiche.net - Pochi vantaggi, tanti costi. Il grande fiasco della guerra di Putin

La Russia, che continua a raccontare al mondo la sua verità circa la salutepropria economia, sta commettendo per l’appunto un errore molto simile. Pensare di fare suoi pezzi di Ucraina per poi scoprire di non avere abbastanza risorse per ricostruire quanto distrutto dalla. Se ne sono accorti gli analisti di Foreign Affairs, per i quali Mosca sta portando avanti l’ennesimo bluff, ovvero farsi portavocesalvezza delle aree dell’Ucraina reclamate salvo poi, con ogni probabilità, abbandonarle a se stesse. Come a dire, qualcuno al Cremlino non ha fatto bene i suoi conti.“Oggi circa il 20% dell’Ucraina sud-orientale è sotto occupazione russa, tra cui la Crimea e gran parte delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Il presidente russo Vladimirha dipinto lain Ucraina come una campagna nazionalista per respingere le avanzate occidentali e reclamare territori che, a suo avviso, appartengono di diritto alla Russia.