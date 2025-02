Ilrestodelcarlino.it - Play Sport a Bologna, il negozio storico chiude dopo 55 anni

, 10 gennaio 2025 - "Il nostrole sue porte per sempre". Questo il messaggio cheEmporio, storica attività di abbigliamento di piazza Azzarita, al lato del PalaDozza, manda alla clientela e alla città55di storia. Un viaggio oltre mezzo secolo "Più di mezzo secolo" di lavoro, passione e operato, portato avanti dalla famiglia Spadoni, che orabottega e saluta. I motivi? Diversi, come racconta Luca Spadoni, al timone della realtà a conduzione familiare. "Negli ultimile cose sono molto cambiate - inizia -. Il colpo più grosso è stato sicuramente il Covid". La pandemia non perdona e infatti "da quelle chiusure non ci siamo più ripresi completamente". Fattori determinanti alla decisione A corredo, i cantieri e i lavori del tram, che sono stati "la goccia che ha fatto traboccare il vaso - sottolinea Spadoni -, ma costituiscono l'ultimo fattore e non la causa della chiusura".