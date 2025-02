Lanazione.it - Pisa, ubriaco molesto aggredisce i carabinieri: arrestato

Leggi su Lanazione.it

, 10 febbraio 2025 – Momenti di tensione nella mattinata di ieri nel centro di, dove un uomo di 53 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, ha disturbato i passanti e aggredito i, intervenuti per identificarlo. Secondo quanto riferito, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, non contento, ha strattonato i militari, verso i quali ha pure pronunciato una serie di frasi oltraggiose, davanti a diversi testimoni. L’intervento tempestivo di una pattuglia del radiomobile ha permesso di bloccare il 53enne e di condurlo in caserma per gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure, l’uomo è statocon l’accusa di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il Sostituto Procuratore della Repubblica diha convalidato l’arresto, senza però disporre misure restrittive nei confronti dell’indagato.