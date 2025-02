Sport.quotidiano.net - Pisa, si rinnova la partnership con Adidas anche per la prossima stagione

, 10 febbraio 2025 - La2025-26 sarà la nona sotto il marchio della casa tedesca. Ancora una volta l'azienda sarà sponsor tecnico per la. «Impossible is nothing». Un legame profondo e ormai radicato per la società nerazzurra, che va avanti dal 2017. Inizialmente in accordo con licenza di terze parti, con l’arrivo in Serie B la società nerazzurra ha iniziato a trattare direttamente con la casa madre. Ilè sempre rimasto fedele all’azienda fondata nel 1949. Pensare che, negli ultimi anni, sono diversi i marchi che si sono offerti di subentrare, due come casa madre e, almeno due, come aziende di terze parti. Ilha infatti detto di no a Macron, marchio italiano produttore di abbigliamento sportivo, così come Erreà, il produttore di San Polo di Torrile in provincia di Parma che avevano provato a fare una proposta alla società nerazzurra direttamente dai vertici aziendali.