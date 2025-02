Ilgiorno.it - Piovono banconote in strada. Ottavo bancomat assaltato

BREMBATE SOPRA (Bergamo)Banda del botto di nuovo in azione. È successo nella notte tra venerdì e sabato ai danni deldella Crédit Agricole di Brembate Sopra, filiale che si trova tra le vie Rampinelli e Sorte. Il bottino sarebbe di oltre 20 mila euro.sono finite anche in. È l’colpo in Bergamasca dall’inizio dell’anno. Ladri in fuga: al vaglio le telecamere comunali e della banca. L’ennesimo raid è stato effettuato sempre utilizzando l’esplosivo, un modus operandi che ha contraddistinto tutti gli altri sette assalti. Esplosivo, cavetto come miccia e poi la deflagrazione. Ciò rafforza l’ipotesi investigativa che ad agire possa essere la stessa banda, magari composta da più persone interscambiabili. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e fermare l’escalation di furti che sta interessando il territorio.