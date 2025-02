Panorama.it - Pillole di moda: Le collaborazioni fashion del momento

Leggi su Panorama.it

Hugo Boss, colosso tedesco della, lancia una nuova linea di underwear, BOSS ONE bodywear, e per promuoverla sceglie l’ex calciatore David Beckham, già «friend of the house», nonché collaboratore attivo del brand attraverso Be your own BOSS, un’iniziativa strategica per la quale Beckham ha selezionato i capi della collezione che più rappresentavano il suo stile. Sex symbol per antonomasia, nonché marito della ex Spice Girl Victoria, Beckham non è nuovo alle, dal profumo omonimo, alla capsule di underwear pensata per H&M, all’attività di modello e testimonial. «Una volta ho detto che i miei giorni da modello erano giunti al termine, ma quando BOSS ha condiviso con me l'idea di questa campagna, coinvolgendo i miei amici Mert e Marcus, non ho potuto rifiutare», ha dichiarato David Beckham.