Ilrestodelcarlino.it - Pierina, come dentro un film: Louis Dassilva e il vicino pronti per sfilare davanti alla farmacia

Rimini, 10 febbraio 2025 – Il ‘sipario’, in via del Ciclamino, si alzerà domani (11 febbraio) alle 15.30. In un quartiere per l’occasione blindatissimo da decine di agenti della polizia di Stato,a tenere a bada il prevedibile assalto di giornalisti e curiosi, per- unico indagato per l’omicidio diPaganelli, commesso a Rimini il 3 ottobre del 2023 - scocca l’ora della verità. La prova più attesa, quella che dovrà stabilire se la sagoma misteriosa - ripresa nella video della cam 3 dellaSan Martino, alle 22.17 della sera dell’omicidio - appartiene proprio al 34enne senegalese, in carcere dal 16 luglio, oppure aldi casa, Emanuele Neri, che in televisione ha più volte detto di essersi riconosciuto nel profilo che per una frazione di secondi transitacamera.