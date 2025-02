Internews24.com - Piccinini sorpreso: «Inter? Esagerate le critiche ad Inzaghi! Vorrei ricordare a tutti…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «leada tutti.» Il commento del giornalista sul momento nerazzurrovistato dai microfoni di La Repubblica, il noto giornalista e telecronista, Sandro, ha parlato cosi dell’:LE PAROLE- «Sono rimasto moltoquesta settimana dallemolte feroci nei confronti didopo la sconfitta di. A parte i social anche giornali importanti, colleghi autorevoli, giudizi severi, titoli ultimativi, tipo deve vincere lo scudetto, obbligo scudetto. Come a dire, se non vince deve andare via. Mi è sembrato tutto esagerato , noni sei trofei, la finale CL, lo scudetto, il livello del gioco della suaritenuto da tutti superiore del livello di quello dell’di Conte, per esempio.