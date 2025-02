Anteprima24.it - Piazzale Martiri delle Foibe, l’omaggio floreale del sindaco Mastella

Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Benevento Clementeha deposto, stamane in occasione della Giornata del Ricordo, un omaggio. “Lesono state una crudele tragedia del Novecento. Condivido perfettamente il monito severo che oggi il Capo dello Stato Mattarella ha pronunciato al Quirinale: è innegabile che negli anni addietro ha sovente e colpevolmente prevalso, in settori della nomenclatura politica, culturale e accademica, la tentazione di sminuire, occultare e addirittura misconoscere l’entità del dramma giuliano-dalmata. Così come sono gesti ottusi di un vandalismo, stupidamente ammantato di estremismo politico, episodi come lo sfregio registrato, negli scorsi giorni, a Basovizza. A Benevento è un merito culturale di quest’Amministrazione aver introdotto questo momento di omaggio, ormai consolidato nel patrimonio commemorativo cittadino, a chi trovò una morte atroce a causa di un miscuglio di odio etnico e violenza politica”, sottolinea il