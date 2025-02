Udine20.it - Piazza Novecento, online le mappe interattive e la linea del tempo

Leggi su Udine20.it

Sono, dal 10 febbraio, su www.bottegaerrante.it, le, ladele i podcast realizzati da Bottega Errante nell’ambito di “”, progetto firmato della stessa associazione culturale e realizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli. «Siamo arrivati alla tappa finale del progetto – hanno spiegato da Bottega Errante -. Dopo dieci passeggiate in dieci città del Friuli Venezia Giulia (Monfalcone, Venzone, Gorizia, Trieste, Aquileia, Udine, Pordenone, Torviscosa, Cividale, Tolmezzo) – grazie alla consulenza storica del professor Enrico Folisi, e degli scatti del fotografo Paolo Brisighelli – abbiamo ora concluso anche la mappa interattiva (una per ogni), e unadel, che siamo entusiasti di rendere disponibili per tutti sul nostro sito, assieme ai podcast».