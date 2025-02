Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in rialzo, Ftse Mib a 37.242 punti in attesa delle dichiarazioni di Trump

Ha chiuso inla prima seduta della settimana, con l'indiceMib in crescita dello 0,5% a 37.242, in un clima diper ledisui dazi. In ribasso gli scambi a 3,2 miliardi di euro di controvalore, 1,1 miliardi in meno rispetto a venerdì scorso. Invariato il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 109, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,7al 3,44% e quello tedesco di 1al 2,35 euro. Gli acquisti si sono concentrati su Tenaris (+4,85%), Interpump (+2,44%) e Ferrari (+2,05%), di cui JpMorgan ha confermato la raccomandazione 'overweight', ossia acquistare oltre il peso del titolo sul listino. In evidenza Iveco (+1,99%), sull'onda lunga dei conti annunciati venerdì scorso e del possibile scorporoattività legate alla difesa, seguita da Azimut (+1,94%), che ha diffuso la raccolta di gennaio, A2a (+1,61%), Tim (+1,5%), che ha siglato un accordo con Apple per offrire ai clienti i contenuti di Apple Music ed Apple Tv+.