Terzotemponapoli.com - Pià: “Il Napoli può vincere lo Scudetto”

Inacio Pià’, ex attaccante del, è intervenuto aMagazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Non vedo nessuna differenza tra il rigore non fischiato su Politano a Roma e quello fischiato ad Angelino contro il Venezia. Per me il Var non sta aiutando lo spettacolo calcistico, anzi sta togliendo l’emozione di un giocatore furbo o sveglio in area. La tecnologia è stata messa per sbagliare il meno possibile, ma in realtà ci sono più errori ora che prima del Var. L’Udinese è un’ottima squadra con calciatori di grande potenziale che in futuro vedremo in grandi squadre.