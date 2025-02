Formiche.net - Phisikk du role – Truffe con l’IA e circonvenzione di capace

Se i signori Moratti, Beretta, Menarini, Della Valle, Armani eccetera e loro collaboratori e sottoposti, avessero avuto occasione di intercettare qualche tiggi’ o anche Striscia la Notizia, laddove si parla diai danni dell’anziano mettendo in guardia i malcapitati da telefonate di poliziotti o carabinieri (simbolo dello Stato di cui ti puoi fidare) che annunciano l’incidente al figlio o al nipote chiedendo, con nessi razionali che a quel punto non hanno molta importanza, un urgente intervento economico per soccorrere il congiunto, probabilmente si sarebbero fatti venire qualche dubbio in più dinanzi alla richiesta di quella montagna di danari dai Signori della Truffa di casa nostra.Perché la trappola ha seguito pedissequamente la medesima dinamica emozionale: telefonata, qui addirittura con voce del ministro, racconto misterioso di giornalisti prigionieri in quel di Vattelapesca e di riscatti da pagare, resi plausibili dal più volte evocato fondo segreto di ministeri adoperato per queste ragioni, umanitarie ma indicibili.