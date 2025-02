Sbircialanotizia.it - Philadelphia Eagles dominano i Kansas City Chiefs e vincono il Super Bowl

Hanno vinto 40-22 a New Orleans Iile sono i nuovi campioni NFL con il successo per 40-22 contro inel match disputato a New Orleans. Davanti a Donald Trump, primo presidente in carica ad assistere aldalla tribuna,conquista il secondo titolo .L'articoloilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.