Ilfattoquotidiano.it - Petar Sucic, il nuovo tuttocampista dell’Inter che sembra Barella (ma sostituirà Frattesi?)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un saluto rapido, lo sguardo duro ma non freddo: un sorriso accennato (ma cordiale) con qualche tifoso e quegli occhi cheno guardare più lontano. Non c’è da aspettarsi una faccia empatica da, anche se l’emozione per essere diventato ungiocatoreè tanta. Ma lui è così, è sempre stato così. D’altra parte, per chi cresce a ovest della Bosnia, in terre martoriate da conflitti e povertà, di tempo per sorridere purtroppo ce n’è sempre troppo poco. E da lì è cominciato il viaggio di questo talento 22enne che alla Dinamo Zagabria nemmeno si aspettavano fosse così forte. È invece finito nella top 6 delle cessioni più onerose della storia croata, preceduto di poco da un certo Luka Modric. La cui ombra pesa non poco.Basta infatti essere un centrocampista e di nazionalità croata (è bosniaco, ma ha anche l’altro passaporto) per essere associato al giocatore del Real Madrid.