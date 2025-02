Ilrestodelcarlino.it - Pescare Show, vento in poppa per il debutto

È la fiera di Rimini il nuovo punto di riferimento nazionale per la passione e il business della pesca sportiva e della nautica da diporto. La prima edizione riminese della manifestazione di Ieg si è conclusa ieri con un incremento del 50 per cento dei visitatori da tutta la Penisola. Un appuntamento che ha accolto per tre giorni l’intera community di esperti e appassionati con un format rinnovato e uno stretto legame con il territorio e le nuove tendenze. L’edizione ha registrato anche un +90% di visitatori internazionali.