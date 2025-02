Ilrestodelcarlino.it - Pesca illegale nel mirino. Mezza tonnellata di tonno sequestrata e distrutta

Un’operazione della guardia costiera di Fano, sabato mattina, ha portato al sequestro di 12 esemplari dirosso in spiaggia a Fosso Sejore. La segnalazione riguardante lo sbarcoè giunta alla sala operativa dell’ufficio circondariale marittimo, che ha prontamente inviato una pattuglia sul posto. All’arrivo gli agenti hanno intercettato un furgone isotermico intestato a una ditta di Roma senza i documenti che, di norma sono prodotti daltore, devono accompagnare tutta la vendita e attestano la tracciabilità del pesce. L’autista non ha dato alcuna spiegazione circa la mancanza della documentazione. Si sospetta che ilrosso, una specie tutelata il cui commercio deve rispettare rigide regole, sarebbe stato messo in commercio illegalmente, presumibilmente nella grande distribuzione.