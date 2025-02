Ilrestodelcarlino.it - Pesaro sale un gradino ora è al decimo posto grazie al ko di Verona

Una sola posizione guadagnata in classifica per la Vuelle che del poker con cui era appaiata si scrolla di dosso soltanto. Un week-end comunque emozionante, in cui la Riviera Banca di Sandro Dell’Agnello, battendo la Tezenis di Ramagli all’overtime, ha riacciuffato in testa Udine, sconfitta a Forlì. E’ caduta di nuovo Cantù, arrivata ormai alla quinta sconfitta consecutiva e stavolta il tonfo fa rumore perché la squadra di Brienza - la cui panchina a questo punto è a forte rischio - è caduta a Cento, in casa di Carlos Delfino. Mentre l’Urania Milano, senza Gentile, ha dovuto sudare sette camicie per espugnare il campo di Nardò. Più nella norma, invece, i risultati di Avellino, che ha avuto ragione di Orzinuovi, e di Rieti, andata a sbancare il parquet di Livorno. Esordio positivo, poi, per coach Paolino Moretti che ha sostituito Boniciolli alla guida di Torino: i piemontesi hanno conquistato la vittoria contro Vigevano.