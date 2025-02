Metropolitanmagazine.it - Perché sono tutte pazze per le dollop bangs?

Se pensavi di aver visto ogni possibile variante di frangia, preparati a ricrederti: lestanno rapidamente diventando il taglio più richiesto del 2025. Ispirate al fascino retrò, queste frange morbide e scolpite hanno già fatto il loro debutto sui red carpet più prestigiosi, conquistando star del calibro di Kim Kardashian, Camille Razat e Megan Thee Stallion.: il nuovo trend capelli del 2025 che sta conquistando le celebritiesMa cosa rende queste frange così speciali? E soprattutto, come replicarle per un look impeccabile? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa nuova ossessione beauty.Cosale?Fondamentalmente rappresentano un’evoluzione moderna del classico kiss curl, con un tocco più morbido e strutturato. Si tratta di una ciocca di capelli che si curva elegantemente sulla fronte, creando un effetto a mezzaluna.