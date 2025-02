Nerdpool.it - Perché non è ancora stato rilasciato il trailer della stagione 2 di Andor?

L’attesa per la2 dicresce, poiché molti la considerano la miglior serie TV di Star Wars mai realizzata. Disney ha iniziato a far circolare materiale promozionale prima di Natale per creare hype per il 2025, ma sembra che l’onda dell’entusiasmo si sia un po’ affievolita.Il Super Bowlscorsa notte èun grande palcoscenico per gli studi, i servizi streaming e le reti televisive per lanciare i loropiù attesi. Non i si aspettava nulla da2, eppure, con sorpresa, abbiamo visto2 andare in trend su Twitter/X, nonostante ilnon fosse. Ma cosa sta succedendo?È troppo presto per il2 diNon c’è uno schema preciso nelle uscite deisu Disney+, ma così è davvero troppo presto.