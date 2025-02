Napolitoday.it - Perchè l'ospedale Cardarelli nella notte si è colorato di viola: la spiegazione

Leggi su Napolitoday.it

Questal'di Napoli si è tinto diin occasione della Giornata internazionale dell'Epilessia, l'International Epilepsy Day in programma oggi in oltre 180 Paesi per sensibilizzare la popolazione su una delle patologie neurologiche più diffuse.Anche quest'anno il.