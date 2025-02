Fanpage.it - Perché il coniglio ringhia contro di te: ecco cosa sta cercando di dirti

I conigli di solitono per esprimere un disagio. Possono farlo anche verso il proprio umano, magarilo sta forzando al contatto fisico osta invadendo i suoi spazi. È il loro modo per dire "lasciami in pace"