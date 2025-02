Liberoquotidiano.it - "Perché gli errori dell'Europa possono fare peggio". Altro che dazi Usa: Ursula, il suicidio perfetto?"

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Il rapporto con gli Stati Uniti è così importante per l'interscambio commerciale che non ne possiamoa meno e deve prescindere da simpatie o antipatie'interlocutore di turno». Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, protagonista di un aspro confronto alla puntata di venerdìa trasmissione “Otto e mezzo”, non ha dubbi: non possiamo prescindere dal rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. «Negli ultimi dieci anni l'interscambio commerciale fra i due Paesi è triplicato», spiega, «e nel 2024 siamo arrivati a 110 miliardi di euro tra beni e servizi, con un vantaggio importante per il made in Italy che fa 67 miliardi di esportazioni e 43 miliardi di surplus. Chi pensa di sostituire un partner commerciale così importante non conosce ciò di cui sta parlando».